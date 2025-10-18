Attentato a Sigfrido Ranucci | Commosso dalla solidarietà messaggi da tutto il mondo
L'esplosione davanti casa e le prime ore dopo l'attentato. Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha raccontato la sua esperienza dopo l'attentato che ha distrutto la sua auto e quella della figlia davanti alla loro abitazione, poco fuori Roma. " Sul fronte delle indagini è ancora presto, non ho ricevuto aggiornamenti", ha spiegato il giornalista all'Adnkronos, a poco più di ventiquattr'ore dall'esplosione. "Davanti casa 400 persone, la solidarietà mi commuove". Il conduttore si dice profondamente colpito dalla grande manifestazione di affetto ricevuta: "Oggi davanti casa c'erano circa 400 persone.
