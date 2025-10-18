Attentato a Ranucci svolta nelle indagini | su chi si stringe il cerchio
L’attentato intimidatorio che ha colpito il giornalista Sigfrido Ranucci giovedì sera ha semidistrutto due delle sue automobili parcheggiate davanti alla villetta di Pomezia, provincia di Roma. L’esplosione, causata da una bomba carta potenziata, ha rappresentato un vero e proprio salto di qualità rispetto a precedenti episodi minori nella zona, come l’esplosione di petardi segnalata nelle settimane passate. Le indagini puntano a chiarire l’identità degli autori e le possibili motivazioni legate alle inchieste giornalistiche condotte dal conduttore di Report. I magistrati dell’Antimafia di Roma e il Nucleo investigativo di Frascati stanno raccogliendo tutti gli elementi utili, basandosi anche sulle indicazioni fornite da Ranucci durante le audizioni in Procura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
