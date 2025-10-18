Attentato a Ranucci per la sinistra il caso è già chiuso | è sempre colpa del governo

Mentre gli inquirenti indagano e lo stesso Ranucci, ospite di Damilano su Raitre a Il cavallo e la torre riconosce che «c’è stato un bel gesto, un momento bello per me che sono nato in questa azienda sentire i vertici della Rai vicini è stata una cosa molto positiva, molto bella e anche molto costruttiva», la sinistra italiana, sparpagliata in un campo largo che non riesce a trovare la quadra, ma sempre a ranghi compatti quando si tratta di attaccare con veemenza il governo, ha già risolto il caso e individuato il colpevole di turno: l’esecutivo, ça va sans dire.  Ranucci, la sinistra ha già individuato il responsabile morale dell’attentato: il solito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

