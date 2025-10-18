Attentato a Ranucci pedinato per giorni | Settimane di preparazione prove con esplosioni e colpi in aria

Thesocialpost.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro la bomba esplosa sotto casa del conduttore di Report ci sarebbe un piano studiato nel dettaglio. Gli inquirenti: “Un attentato contro il giornalismo d’inchiesta”. Sigfrido Ranucci era seguito da giorni, osservato nei suoi spostamenti con una precisione inquietante. Chi ha deciso di colpirlo non ha improvvisato nulla: ha studiato la sua routine, i percorsi, gli orari, scegliendo il momento più adatto per agire. L’ attentato di giovedì sera a Campo Ascolano, la frazione di Pomezia dove vive con la famiglia, non è il gesto di un folle ma il risultato di una pianificazione meticolosa, durata settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

attentato a ranucci pedinato per giorni settimane di preparazione prove con esplosioni e colpi in aria

© Thesocialpost.it - Attentato a Ranucci, pedinato per giorni: “Settimane di preparazione, prove con esplosioni e colpi in aria”

Scopri altri approfondimenti

attentato ranucci pedinato giorniPedinamenti e miccia a mano: così hanno messo la bomba a Ranucci - Nei giorni precedenti sono stati esplosi colpi di arma da fuoco per testare i tempi di reazione delle forze dell’ordine ... Da ilgiornale.it

attentato ranucci pedinato giorniAttentato a Ranucci, pedinato per giorni: “Settimane di preparazione, prove con esplosioni e colpi in aria” - Dietro la bomba esplosa sotto casa del conduttore di Report ci sarebbe un piano studiato nel dettaglio. Lo riporta thesocialpost.it

attentato ranucci pedinato giorniAttentato a Ranucci, Klaus Davi: “Evento inquietante. Potrebbe essere frutto della criminalità, ma non possiamo escludere un settore deviato delle istituzioni” - Potrebbe essere frutto della criminalità, ma non possiamo escludere un settore deviato delle istituzioni” ... Secondo politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Attentato Ranucci Pedinato Giorni