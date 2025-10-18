Attentato a Ranucci pedinato per giorni | Settimane di preparazione prove con esplosioni e colpi in aria

Dietro la bomba esplosa sotto casa del conduttore di Report ci sarebbe un piano studiato nel dettaglio. Gli inquirenti: “Un attentato contro il giornalismo d’inchiesta”. Sigfrido Ranucci era seguito da giorni, osservato nei suoi spostamenti con una precisione inquietante. Chi ha deciso di colpirlo non ha improvvisato nulla: ha studiato la sua routine, i percorsi, gli orari, scegliendo il momento più adatto per agire. L’ attentato di giovedì sera a Campo Ascolano, la frazione di Pomezia dove vive con la famiglia, non è il gesto di un folle ma il risultato di una pianificazione meticolosa, durata settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

