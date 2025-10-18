Attentato a Ranucci la pista della vendetta ultrà Il sospetto del giornalista | c?entrano anche gli albanesi

Ilmattino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcuno arrivato da fuori Roma, che però avrebbe chiesto un supporto operativo o comunque il?placet d?azione? a chi si sente padrone di quel territorio. Qualcuno che ha. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

attentato a ranucci la pista della vendetta ultr224 il sospetto del giornalista centrano anche gli albanesi

© Ilmattino.it - Attentato a Ranucci, la pista della vendetta ultrà. Il sospetto del giornalista: c?entrano anche gli albanesi

Altri contenuti sullo stesso argomento

attentato ranucci pista vendettaAttentato a Ranucci, la pista della vendetta ultrà. Il sospetto del giornalista: c’entrano anche gli albanesi - Qualcuno arrivato da fuori Roma, che però avrebbe chiesto un supporto operativo o comunque il “placet d’azione” a chi si sente padrone di quel territorio. Come scrive ilgazzettino.it

attentato ranucci pista vendettaLa bomba e il precedente dei proiettili: le intimidazioni contro Ranucci. Il procuratore: «Gravissimo» -  Adesso gli investigatori di Roma stanno cercando di mettere insieme i pezzi: i due episodi sono collegat ... Segnala editorialedomani.it

attentato ranucci pista vendettaAttentato Ranucci: bomba distrugge l'auto del conduttore, si segue la pista delle inchieste di Report - Ma un messaggio preciso, un salto di qualità, e pericolosità, di quella lunga ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Attentato Ranucci Pista Vendetta