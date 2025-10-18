Attentato a Ranucci il giornalista | Commosso da grande solidarietà messaggi da tutto il mondo
(Adnkronos) – Sul fronte delle indagini in merito all'attentato subito "è presto, ancora non sono a conoscenza di sviluppi". Risponde così Sigfrido Ranucci all'Adnkronos, a poco più di ventiquattr'ore dall'esplosione di una bomba che ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia davanti alla casa appena fuori Roma dove il conduttore di 'Report' . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Attentato a Ranucci, Schlein: «Libertà a rischio quando l'estrema destra è al governo». Meloni: «Vergogna, diffondi falsità in giro per il mondo» - facebook.com Vai su Facebook
Dall’attentato a Sigfrido Ranucci agli ultimi sviluppi del caso Garlasco. In studio Riccardo Iacona, Maria Volpe e Carlo Puca commentano la vicenda e riflettono sulle sfide del giornalismo. Spazio alla satira e alle recenti fasi dell’accordo per Gaza. #TvTalk alle - X Vai su X
Attentato a Ranucci, il presidio alla Rai: “Noi la tua scorta”. Lui si commuove. Fnsi: “Ora norme contro le querele temerarie” - Giornalisti e politici in solidarietà con Sigfrido Ranucci dopo l'attentato. Segnala ilfattoquotidiano.it
Sigfrido Ranucci in lacrime dopo l'attentato, il video del giornalista commosso in Rai e le urla dal presidio - Un presidio si è radunato sotto la redazione di Report per manifestare vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci, destinatario di un attentato dinamitardo ... Segnala virgilio.it
Attentato Ranucci, il saluto commosso del giornalista ai colleghi al presidio Rai di Via Teulada - (LaPresse) Un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Lo riporta msn.com