Attentato a Ranucci ecco le cinque piste
Le sagre finanziate dalla politica, i balneari, le infiltrazioni dei clan nell’economia: sono diverse le piste investigative sul tavolo del sostituto procuratore dell’Antimafia. Una delle ipotesi è che l’attentato sia maturato nel sottobosco delle tifoserie di calcio, legato a doppio filo con la criminalità organizzata e con l’estrema destra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
