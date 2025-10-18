Attentato a Ranucci don Ciotti | Non lasciare soli i giornalisti

Tempo di lettura: 2 minuti “Sigfrido Ranucci, con Report, fa approfondimento e inchiesta: non si ferma in superficie, ma va in profondità per offrire conoscenza, stimolo, anche una giusta provocazione. Perciò paga questo prezzo”. Lo ha detto ieri don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera e direttore editoriale di lavialibera, commentando l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci a margine di un incontro del Festival del Coraggio, organizzato dal Comune di Cervignano del Friuli (Udine), con la direzione artistica dell’associazione culturale Bottega Errante. “L’informazione è una sorgente di democrazia e proteggere i giornalisti che cercano la verità vuol dire tutelare la democrazia del nostro Paese”, ha aggiunto don Ciotti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Attentato a Ranucci, don Ciotti: “Non lasciare soli i giornalisti”

