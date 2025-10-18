Attentato a Ranucci | dal tipo di esplosivo alla zona ad alto tasso criminale quali sono le piste investigative
Nuovo sopralluogo dei carabinieri del Ris a casa di Sigfrido Ranucci dopo l’attentato avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Le indagini dei militari si concentrano sui resti dell’ordigno per individuare eventuali tracce e ogni altro elemento che possa portare all’individuazione dei responsabili. Attentato a Ranucci compiuto da criminali, ma non da “professionisti”. Un raid compiuto non da professionisti ma di chi sapeva maneggiare un ordigno, seppure rudimentale, potenzialmente letale. Una intimidazione forse studiata da tempo e messa in atto da chi conosceva le strade del quartiere e le possibili vie di fuga. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
