ATP Vienna sorteggiato il tabellone | cammino insidioso per Sinner Musetti dalla parte di Zverev

Il torneo ATP 500 di Vienna si giocherà sul cemento della capitale austriaca dal 20 al 26 ottobre. Grande attesa per Jannik Sinner, che si presenterà da testa di serie numero 1 del tabellone dopo il ritiro forzato al Masters 1000 di Shanghai e la partecipazione al Six Kings Slam. Il fuoriclasse altoatesino esordirà contro il tedesco Daniel Altmaier e in un eventuale ottavo di finale incrocerà il vincente del confronto tra Flavio Cobolli e il ceco Tomas Machac: ci sarà un derby all’orizzonte per il numero 2 del mondo o un ostacolo insidioso sulla strada di uno degli eventi più apprezzati dal nostro portacolori? Jannik Sinner potrebbe doversela vedere con il kazako Alexander Bublik in un ipotetico quarto di finale, ammesso che una delle sue bestie nere superi il cileno Alejandro Tabilo e poi il vincente della sfida tra l’argentino Francisco Cerundolo e lo statunitense Alex Michelsen. 🔗 Leggi su Oasport.it

