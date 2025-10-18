Nel primo turno del tabellone di qualificazione del torneo ATP 500 di Vienna Matteo Arnaldi piega l’olandese Jesper De Jong 6-4 7-6 (5) in due ore e tre minuti. Il tennista sanremese accede così al secondo e decisivo turno per giocarsi l’accesso nel tabellone principale contro il vincente della sfida tra lo slovacco Lukas Klein e l’australiano Tristan Schoolkate. L’italiano inizia l’incontro annullando due palle break nel gioco di apertura e non sfrutta quella del possibile 2-0. Sul punteggio di 2-2 il ligure si salva da 15-40 e strappa il servizio all’avversario nel sesto gioco per il 4-2, il suo rivale però è lesto a recuperare lo svantaggio con l’immediato 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Vienna 2025, Matteo Arnaldi piega De Jong e accede al secondo turno delle qualificazioni