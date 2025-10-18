ATP Stoccolma 2025 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori cedono in semifinale ad Erler Galloway

Si ferma in semifinale la corsa di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell’ ATP 250 di Stoccolma, in Svezia: gli azzurri, accreditati della prima testa di serie, cedono in due tiebreak alla coppia composta dall’austriaco Alexander Erler e dallo statunitense Robert Galloway, i quali si impongono per 7-6 (4) 7-6 (1) in un’ora e 42 minuti, e domani sfideranno per il titolo la coppia vincente della sfida del penultimo atto tra  Vasil KirkovBart Stevens ed Adam PavlásekJan Zieli?ski. Nel primo set i servizi comandano a lungo, anche se nel quarto game l’austriaco e lo statunitense devono ricorrere al deciding point per tenere la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

