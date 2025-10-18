Si ferma in semifinale la corsa di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell’ ATP 250 di Stoccolma, in Svezia: gli azzurri, accreditati della prima testa di serie, cedono in due tiebreak alla coppia composta dall’austriaco Alexander Erler e dallo statunitense Robert Galloway, i quali si impongono per 7-6 (4) 7-6 (1) in un’ora e 42 minuti, e domani sfideranno per il titolo la coppia vincente della sfida del penultimo atto tra Vasil KirkovBart Stevens ed Adam PavlásekJan Zieli?ski. Nel primo set i servizi comandano a lungo, anche se nel quarto game l’austriaco e lo statunitense devono ricorrere al deciding point per tenere la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Stoccolma 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori cedono in semifinale ad Erler/Galloway