ATP Stoccolma 2025 | Rune e Ruud in semifinale in Svezia
Termina una giornata lunga e anche molto lottata in uno dei tornei più iconici del circuito, nonché più maltrattati. Il finale di stagione, infatti, negli ultimi tempi ha visto l’ATP 250 di Stoccolma, che ha vissuto anni importanti e per un periodo anche l’uso dell’enorme Globen, cambiare continuamente collocazione. E quest’oggi i protagonisti scandinavi sono stati tanti. Un po’ meno l’unico italiano rimasto, un Lorenzo Sonego rimontato dal francese Ugo Humbert. Questi avrà di fronte il danese Holger Rune, anche lui costretto a recuperare un set di svantaggio nei confronti del roccioso argentino Tomas Martin Etcheverry, uno che anche sul veloce non tende a regalare chissà quanto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Rune piega la resistenza di Etcheverry e rimonta l’argentino in un match durato 2 ore e mezza. Il danese a Stoccolma avrà l’opportunità di giocare la prima semifinale ATP dal 500 di Barcellona. Lo farà contro Ugo Humbert, che ha eliminato Sonego. - X Vai su X
Il romano, che viene dalla sconfitta a Stoccolma contro Ugo Humbert, sarà presente in Austria grazie ad una wild card - facebook.com Vai su Facebook
ATP Stoccolma 2025: Rune e Ruud in semifinale in Svezia - Termina una giornata lunga e anche molto lottata in uno dei tornei più iconici del circuito, nonché più maltrattati. Secondo oasport.it
ATP Stoccolma: Rune e Ruud in semifinale - ATP | Le prime due teste di serie hanno entrambe bisogno di una rimonta per sconfiggere Etcheverry e Korda ... Si legge su ubitennis.com
ATP Stoccolma 2025, Holger Rune e Tomas Martin Etcheverry approdano ai quarti di finale - Calato il sipario su una nuova giornata di incontri nell'ATP250 di Stoccolma (Svezia). Si legge su oasport.it