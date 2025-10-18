Termina una giornata lunga e anche molto lottata in uno dei tornei più iconici del circuito, nonché più maltrattati. Il finale di stagione, infatti, negli ultimi tempi ha visto l’ATP 250 di Stoccolma, che ha vissuto anni importanti e per un periodo anche l’uso dell’enorme Globen, cambiare continuamente collocazione. E quest’oggi i protagonisti scandinavi sono stati tanti. Un po’ meno l’unico italiano rimasto, un Lorenzo Sonego rimontato dal francese Ugo Humbert. Questi avrà di fronte il danese Holger Rune, anche lui costretto a recuperare un set di svantaggio nei confronti del roccioso argentino Tomas Martin Etcheverry, uno che anche sul veloce non tende a regalare chissà quanto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Stoccolma 2025: Rune e Ruud in semifinale in Svezia