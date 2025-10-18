ATP Stoccolma 2025 Humbert e Ruud si affronteranno in finale
Si torna in campo per il penultimo atto. Il torneo ATP di Stoccolma decide i giocatori che si contenderanno la vittoria con i due match di semifinale. Saranno il francese Ugo Humbert, quarta testa di serie, e il norvegese Casper Ruud a sfidarsi per la conquista del titolo. Il francese Ugo Humbert avrebbe preferito guadagnarsi il pass per la sfida decisiva in maniera decisamente diversa. Il suo avversario, il danese Holger Rune è infatti costretto al ritiro per un infortunio di cui dovrà essere valutata l’entità sul punteggio di 6-4 2-2 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Il transalpino rompe per primo gli equilibri con il break del 4-2, la replica del suo rivale però è dirompente. 🔗 Leggi su Oasport.it
