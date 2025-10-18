Atp Finals 2025 Djokovic si qualifica per la 18a volta | eguagliato Federer

Novak Djokovic ha eguagliato il record per il maggior numero di qualificazioni alle Atp Finals, raggiungendo Roger Federer a quota 18. La presenza del serbo all’edizione 2025 è stata confermata oggi, in occasione dell’annuncio dei tabelloni dei tornei Atp 500 di Basilea e Vienna. Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono dunque i tre giocatori già qualificati per il singolare a Torino. QUALIFIED!? 7-time champion @DjokerNole has officially qualified for the 2025 Nitto ATP Finals? #NittoATPFinals pic.twitter.compEoQ9mMkse — ATP Tour (@atptour) October 18, 2025 Il 2025 di Djokovic. Il momento più importante della stagione del 38enne di Belgrado è arrivato a Ginevra, dove ha conquistato il suo 100º titolo nel circuito maggiore, diventando solo il terzo uomo nell’Era Open a raggiungere questo traguardo insieme a Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Finals 2025, Djokovic si qualifica per la 18a volta: eguagliato Federer

