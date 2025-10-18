ATP Bruxelles 2025 Felix Auger-Aliassime e Jiri Lehecka in finale sul veloce indoor belga
Pronostici rispettati nelle semifinali dell’ATP250 di Bruxelles. Sul veloce indoor belga il canadese Felix Auger-Aliassime e il ceco Jiri Lehecka si contenderanno il titolo e il nordamericano avrà l’opportunità di accorciare le distanze nella Race nei confronti di Lorenzo Musetti. Con questo risultato, Auger-Aliassime ha un gap di 425 punti dal toscano. Il canadese (n.13 del ranking) ha battuto il padrone di casa, Raphael Collignon (n.90 ATP) col punteggio di 7-6 (2) 6-4 in 1 ora e 45 minuti di gioco. Una prestazione solida del nativo di Montreal che, forte della sua combinazione servizio-dritto, ha piegato la resistenza di Collignon, non in grado di gestire mentalmente i punti più importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
