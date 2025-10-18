Il torneo ATP 500 di Basilea si disputerà sul cemento della località svizzera dal 20 al 26 ottobre. La testa di serie numero 1 del seeding sarà lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 del mondo che incrocerà all’esordio il monegasco Valentin Vacherot, wild-card reduce dal trionfo al Masters 1000 di Shanghai. In caso di passaggio del turno, ottavo di finale contro il vincente del confronto tra lo statunitense Sebastian Korda e il francese Ugo Humbert, con all’orizzonte un quarto di finale contro il ceco Jiri Lehecka (atteso da un qualificato e dal vincente di Baez-Shapovalov). Nella parte alta del tabellone figura anche il norvegese Casper Ruud, che incrocerà un qualificato e poi il vincente di Kecmanovic-Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Basilea, sorteggiato il tabellone: Fritz debutta con Vacherot, Shelton con Rune, c’è Sonego