ATP Basilea sorteggiato il tabellone | Fritz debutta con Vacherot Shelton con Rune c’è Sonego

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il torneo ATP 500 di Basilea si disputerà sul cemento della località svizzera dal 20 al 26 ottobre. La testa di serie numero 1 del seeding sarà lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 del mondo che incrocerà all’esordio il monegasco Valentin Vacherot, wild-card reduce dal trionfo al Masters 1000 di Shanghai. In caso di passaggio del turno, ottavo di finale contro il vincente del confronto tra lo statunitense Sebastian Korda e il francese Ugo Humbert, con all’orizzonte un quarto di finale contro il ceco Jiri Lehecka (atteso da un qualificato e dal vincente di Baez-Shapovalov). Nella parte alta del tabellone figura anche il norvegese Casper Ruud, che incrocerà un qualificato e poi il vincente di Kecmanovic-Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp basilea sorteggiato il tabellone fritz debutta con vacherot shelton con rune c8217232 sonego

© Oasport.it - ATP Basilea, sorteggiato il tabellone: Fritz debutta con Vacherot, Shelton con Rune, c’è Sonego

News recenti che potrebbero piacerti

ATP Basilea, sorteggiato il tabellone: Fritz debutta con Vacherot, Shelton con Rune, c’è Sonego - Il torneo ATP 500 di Basilea si disputerà sul cemento della località svizzera dal 20 al 26 ottobre. Riporta oasport.it

atp basilea sorteggiato tabelloneAtp Basilea - Draw: Fritz sfiderà Vacherot. Sonego pesca Davidovich Fokina - Nella parte alta del main draw c'è anche Sonego, atteso da un complicato test contro la testa di serie numero 8 Alejandro Davidovich Fokina. Come scrive tennisworlditalia.com

Sorteggio Atp 500 di Vienna: Cobolli in orbita Sinner, Musetti debutta con Tsitsipas - Cinque gli azzurri impegnati, a partire dal n° 2 del mondo Sinner che esordirà con il ted ... Secondo eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Basilea Sorteggiato Tabellone