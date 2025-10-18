ATP Almaty 2025 sarà sfida per il titolo tra Medvedev e Moutet

La finale dell’ATP 250 di Almaty sarà tra Daniil Medvedev e Corentin Moutet. Un ultimo atto sul cemento kazako che ha un significato particolare per entrambi i giocatori: il russo, infatti, è a caccia di quel titolo che gli manca addirittura dagli Internazionali d’Italia del 2023; mentre il francese non ha mai vinto un torneo in carriera dopo le due finali perse, compresa quella in questa stagione a Maiorca. Medvedev ha dovuto anche recuperare un set nella sua semifinale contro l’australiano James Duckworth. Il russo si è imposto con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 dopo due ore e quattordici minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Almaty 2025, sarà sfida per il titolo tra Medvedev e Moutet

