Atletica domani la Neapolis Marathon | keniani favoriti

Tempo di lettura: 2 minuti Sono gli atleti africani i favoriti d’obbligo alla quinta edizione della Union Gas e Luce Neapolis Marathon in programma domani con partenza alle ore 8 da piazza del Plebiscito. Sia in campo maschile sia in quello femminile i pronostici della vigilia vanno ai podisti keniani, anche se non si escludono buoni risultati degli europei. Tra gli uomini viene proprio dal Kenia Gilbert Masai, classe 1989, che vanta un personale sulla mezza maratona sotto l’ora. A provare a rovinargli la festa, il romeno Stefan Iulius Gavril, 36 anni, che ad aprile, al suo debutto sulla maratona in Corea, ha fatto segnare un tempo di 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Atletica, domani la Neapolis Marathon: keniani favoriti

Contenuti che potrebbero interessarti

Ci vediamo domani! Camminata della Malvasia 2025 San Michele Tiorre - Felino, Parma Pro Loco Felino Atletica Casone Noceto Comune di Felino Conad Felino Largo Brigate Alpine Free Run Bologna Agriturismo Al Vigneto @fanpiùattivi - facebook.com Vai su Facebook

Atletica, domani la Neapolis Marathon, keniani favoriti - Sono gli atleti africani i favoriti d'obbligo alla quinta edizione della Union Gas e Luce Neapolis Marathon in programma domani con partenza alle ore 8 da piazza del Plebiscito. Lo riporta ansa.it

Neapolis Marathon, boom di iscrizioni per la gara di ottobre - È un boom di adesioni quello registrato dagli organizzatori della Union gas e luce- Riporta ansa.it

Neapolis Marathon, domenica 19 ottobre strade e uscite autostradali chiuse a Napoli - Neapolis Marathon 2025, il piano traffico: chiusi varchi portuali e uscite autostradali, divieto di circolazione in diverse strade del centro e del lungomare ... Segnala fanpage.it