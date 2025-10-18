Athletic Club Palermo trasferta a Gela per i nerorosa | Ferraro chiede una prestazione di livello

Palermotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’Eccellenza alla Serie D. Otto mesi dopo l’ultima volta – e dopo l’avvincente testa a testa della scorsa stagione – Gela e Athletic Club Palermo tornano ad affrontarsi, ma stavolta sul palcoscenico della Serie D, nel match valido per l’ottava giornata del girone I. Domenica alle 15.30, allo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

athletic club palermo trasfertaGela-Athletic Club Palermo, Ferraro: «Servirà la partita perfetta» I convocati - Restano indisponibili per squalifica Roberto Crivello e Giandomenico Panaro, mentre Gabriel Zaic e Marco Fastiggi, reduci da infortunio, ... ilovepalermocalcio.com scrive

Athletic Club Palermo-Enna 2-2: doppietta di Micoli e un rigore di Preknicaj fissano il pari al Velodromo - 2 la sfida tra Athletic Club Palermo ed Enna, valida per la 7ª giornata del campionato di Serie D, andata in scena al Velodromo “Paolo Borsellino”. Lo riporta ilovepalermocalcio.com

Velodromo, l'Athletic Club Palermo ospita l’Enna: "C’è voglia di rivalsa" - I nerorosa di Emanuele Ferraro vogliono ripartire dopo la sconfitta contro il Milazzo, la prima in stagione, giunta al termine di una partita comunque ben giocata ... Secondo palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Athletic Club Palermo Trasferta