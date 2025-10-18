Athletic Club Palermo trasferta a Gela per i nerorosa | Ferraro chiede una prestazione di livello
Dall’Eccellenza alla Serie D. Otto mesi dopo l’ultima volta – e dopo l’avvincente testa a testa della scorsa stagione – Gela e Athletic Club Palermo tornano ad affrontarsi, ma stavolta sul palcoscenico della Serie D, nel match valido per l’ottava giornata del girone I. Domenica alle 15.30, allo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
COMUNICATO UFFICIALE Il Gela Calcio comunica che la gara valida per l'8ª giornata del campionato di Serie D – Girone I tra Gela Calcio e Athletic Club Palermo si disputerà domenica 19 ottobre alle ore 15:30 presso lo stadio Vincenzo Presti di Gela.
Gela-Athletic Club Palermo, Ferraro: «Servirà la partita perfetta» I convocati - Restano indisponibili per squalifica Roberto Crivello e Giandomenico Panaro, mentre Gabriel Zaic e Marco Fastiggi, reduci da infortunio, ... ilovepalermocalcio.com scrive
Athletic Club Palermo-Enna 2-2: doppietta di Micoli e un rigore di Preknicaj fissano il pari al Velodromo - 2 la sfida tra Athletic Club Palermo ed Enna, valida per la 7ª giornata del campionato di Serie D, andata in scena al Velodromo “Paolo Borsellino”. Lo riporta ilovepalermocalcio.com
Velodromo, l'Athletic Club Palermo ospita l’Enna: "C’è voglia di rivalsa" - I nerorosa di Emanuele Ferraro vogliono ripartire dopo la sconfitta contro il Milazzo, la prima in stagione, giunta al termine di una partita comunque ben giocata ... Secondo palermotoday.it