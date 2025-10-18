Atalanta nodo attacco contro la Lazio | Lookman e De Ketelaere favoriti

CALCIO. Per la gara di domenica 19 ottobre alle 18 alla New Balance Arena Juric recupera numerosi infortunati ma ha il problema dell’abbondanza davanti: chance anche per Sulemana, Samardzic e Krstovic. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta nodo attacco controAtalanta, nodo attacco contro la Lazio: Lookman e De Ketelaere favoriti - Juric dovrebbe lanciare dal 1’ De Ketelaere e Lookman, rinunciando in partenza al centravanti di ruolo, con Scamacca e Krstovic in panchina. Secondo ecodibergamo.it

atalanta nodo attacco controAtalanta, Juric col dilemma delle punte: Scamacca verso la panchina - Dilemma attacco in casa Atalanta in vista della gara contro la Lazio, domenica 19 ottobre (alle 18) alla New Balance Arena. Come scrive ecodibergamo.it

atalanta nodo attacco controAtalanta, il tridente leggero convince: una nuova arma tattica per Juric - Contro il Como l’Atalanta sperimenta un tridente senza punta centrale: Samardzic, Sulemana e Lookman convincono Juric ... Da calcioatalanta.it

