Atalanta-Lazio per Sarri è una trasferta da brividi | il pronostico

I biancocelesti sono attesi alla ripresa del campionato dalla partita di Bergamo che dovrà affrontare con molti titolari assenti tra cui Castellanos e Rovella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atalanta-Lazio, per Sarri è una trasferta da brividi: il pronostico

News recenti che potrebbero piacerti

@SerieA Atalanta Le info sui biglietti ? https://sslazio.it/it/news/biglietteria/serie-a-enilive-or-atalanta-lazio-la-vendita-dei-tagliandi-b… #AtalantaLazio #AvantiLazio - X Vai su X

Lazio, sprint Zaccagni: Sarri pensa ad un doppio piano - Zaccagni ha accelerato il rientro, pronto in 14 giorni dopo lo stiramento. Secondo corrieredellosport.it

Atalanta, Juric: "Lazio? Non è una squadra da Sarri. Sarà difficile e..." - L'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric, a pochi giorni dalla ripresa del campionato e dalla gara contro la Lazio, ha parlato ai microfoni di SportMediaset e di SkySport in ... Segnala lalaziosiamonoi.it

Atalanta Lazio, il giornalista sicuro: «Sarri deve trovare le risorse giuste. La differenza che può fare nelle scelte…» - Atalanta Lazio, il giornalista Impallomeni non ha dubbi: «Sarri deve trovare le risorse giuste. Da lazionews24.com