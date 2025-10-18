Atalanta-Lazio per Sarri è una trasferta da brividi | il pronostico

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I biancocelesti sono attesi alla ripresa del campionato dalla partita di Bergamo che dovrà affrontare con molti titolari assenti tra cui Castellanos e Rovella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

atalanta lazio per sarri 232 una trasferta da brividi il pronostico

© Gazzetta.it - Atalanta-Lazio, per Sarri è una trasferta da brividi: il pronostico

