Atalanta i convocati per la Lazio | rientrano Scamacca e De Ketelaere Out Bellanova
Sono 23 i giocatori convocati da Juric per la sfida contro i biancocelesti. In lista anche Zalewski e Scalvini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Atalanta, i nerazzurri convocati con le nazionali - https://www.zonacalciofaidate.it/?p=591788 - facebook.com Vai su Facebook
Convocazioni nazionali giovanili U21: Obric U21: Papadopoulos Complimenti e in bocca al lupo ragazzi! https://atalanta.it/news/u23-i-convocati-di-ottobre-nelle-nazionali-giovanili-x0628… #GoAtalantaGo ? - X Vai su X
Atalanta, i convocati per la Lazio: rientrano Scamacca e De Ketelaere. Out Bellanova - Sono 23 i giocatori convocati da Juric per la sfida contro i biancocelesti. Segnala msn.com
L’Atalanta riceve la Lazio, Juric: “Non firmo per un pareggio” - La Dea ritrova Scalvini, Scamacca e Zalewski tra i convocati. ilgiorno.it scrive
Verso la Lazio: Lookman e le opzioni offensive in abbondanza - L’Atalanta di Ivan Juric continua il suo cammino in campionato con il morale alto dopo un inizio positivo. Scrive calcioatalanta.it