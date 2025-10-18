Assurdo ho spento subito la tv Rita Dalla Chiesa umilia Elisa Isoardi | un attacco pesantissimo

La puntata di Bar Centrale andata in onda sabato 18 ottobre 2025 su Rai 1 si è aperta con un momento di grande emozione e solidarietà. Elisa Isoardi, al timone del programma, ha voluto salutare il pubblico commentando una notizia che nelle ultime ore ha scosso l’intero ambiente giornalistico: le bombe piazzate vicino alle auto di Sigfrido Ranucci e dei suoi familiari. Un gesto inquietante che ha fatto riaffiorare il tema, mai sopito, della libertà di stampa e della sicurezza di chi fa inchieste scomode. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. “Ci arriva una notizia sconvolgente, ci vuole coraggio per cambiare il mondo e lui ne ha tantissimo, vorrei fare un applauso a Sigfrido Ranucci, l’attentato di cui è stato vittima ha sconvolto tutti noi”, ha detto la Isoardi rivolgendosi ai telespettatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it