Assunzioni Poste Italiane 2025 | lavoro per addetto allo smistamento
Poste Italiane ha lanciato una nuova campagna di reclutamento per il 2025. L'azienda cerca personale per i suoi principali centri logistici nel Nord Italia. Le assunzioni Poste Italiane 2025 si concentrano sulla figura di addetto allo smistamento. Questa opportunità è aperta anche a candidati senza esperienza pregressa, offrendo un lavoro con formazione inclusa.Il ruolo dell'addetto allo smistamentoLa figura dell'addetto allo smistamento è assolutamente centrale per l'efficienza operativa di Poste Italiane. Questi operatori sono responsabili della corretta gestione della merce in entrata e in uscita dai centri. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
