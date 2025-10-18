Assunzioni GPS I Fascia Sostegno | le precisazioni della Comunity Uniti per Indire
Circolano voci infondate sulle assunzioni da GPS Sostegno, che escluderebbero i titoli Indire. La community "Uniti per Indire" chiarisce: la norma è assolutamente chiara e non fa distinzioni. Si tratta di una deliberata disinformazione. Tutti i docenti in I fascia hanno gli stessi diritti. La nota stampa della Comunity Uniti per Indire.Uniti per Indire: le precisazioni sulle assunzioni da GPS I fascia sostegnoSi ribadisce con fermezza che le voci che stanno circolando, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato e determinato finalizzate al ruolo (la cosiddetta "Call Veloce" o procedura straordinaria) previste dall'articolo 18-bis, comma 5, del D. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
