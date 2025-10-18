Assenteista non ti temo | l’arte di non lavorare è diventata un fenomeno globale

C’era una volta l’assenteismo italiano guardato, a seconda dei punti di vista, con preoccupazione o ironia. L’Italia spesso è stata rappresentata come il Paese della dolce vita, bacchettata dalle istituzioni europee perché poco produttiva, con i suoi abitanti esperti nell’arte di allungare le ferie, tra ponti e festività, professionisti nel trovare escamotage di ogni tipo per inventarsi inesistenti infermità o parenti da accudire. Così come i casi dell’impiegato che timbra il cartellino e poi passa la giornata in spiaggia, ha valicato i confini nazionali rimbalzando sui media globali come esempio dell’italica disaffezione alla carriera. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Assenteista non ti temo: l’arte di non lavorare è diventata un fenomeno globale

