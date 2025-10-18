Assegno Unico Universale | pagamenti ottobre il 20 e 21
Con un messaggio diffuso il 14 luglio, l’INPS ha reso note le date di pagamento dell’Assegno Unico Universale. Chi ha già ricevuto almeno una mensilità potrà contare su accrediti regolari, senza necessità di ulteriori comunicazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Assegno unico ottobre: quando arriva il pagamento e cosa c'è da sapere - facebook.com Vai su Facebook
In pagamento Assegno Unico e ADI: il calendario INPS di ottobre • Calendario pagamenti INPS di ottobre: dopo le pensioni, arrivano ADI, Assegno Unico, NASpI, assegni familiari e gli altri sussidi. - X Vai su X
Assegno unico, quando arriva a ottobre: le date, a chi spetta e gli importi - Nel mese di ottobre ne usufruiranno più di sei milioni di famiglie italiane, con importi variabili a ... Riporta tg24.sky.it
Assegno unico, a ottobre oltre 6 milioni di famiglie ricevono il pagamento Inps - L’Inps ha annunciato il calendario dei pagamenti di ottobre per l’assegno unico. Come scrive alfemminile.com
Assegno unico di ottobre 2025: pagamenti in arrivo. Tutte le date - Ottobre porta buone notizie per le famiglie italiane: l’INPS ha confermato l’accredito dell’Assegno unico universale per i figli a carico. Come scrive leggioggi.it