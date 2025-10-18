Assegno unico | dati aggiornati INPS primi 8 mesi del 2025

L'Osservatorio Statistico sull'Assegno unico e universale ha rilasciato i dati aggiornati ad agosto 2025. Nei primi otto mesi dell'anno, l'INPS ha erogato 13,1 miliardi di euro alle famiglie italiane. Questa cifra si somma ai 19,9 miliardi già distribuiti nel corso del 2024. L'analisi fotografa la platea dei beneficiari e l'impatto della misura sul sostegno al reddito.La platea dei beneficiari nel 2025L'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio Statistico INPS fornisce un quadro dettagliato sulla misura di sostegno. I dati analizzano l'Assegno unico e universale nei primi otto mesi del 2025, evidenziando una platea di beneficiari molto ampia. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Assegno unico: dati aggiornati INPS primi 8 mesi del 2025

