Assaltano bancomat in Salento facendolo esplodere poi fuggono col bottino | la banda ripresa da un residente

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo criminale ha assaltato il bancomat Monte dei Paschi di Arnesano durante la notte, portando via un cospicuo bottino. I malviventi sono fuggiti in auto, ma un residente è riuscito a riprendere la rapina con il cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

assaltano bancomat salento facendoloAssalto al bancomat ad Arnesano: ladri in fuga con la cassaforte - L’ennesimo episodio si è verificato a Carmiano, dove nella notte un gruppo di malviventi ha preso di mira lo sportello automatico di via Roma ... Segnala trnews.it

Assaltano bancomat Monte Paschi in Salento, in fuga col bottino - Un assalto ad uno sportello bancomat della Monte dei Paschi di Siena, con l'utilizzo della tecnica della 'marmotta' (inserendo del gas nelle fessure della struttura), è stato compiuto all'alba ad Arne ... Si legge su ansa.it

assaltano bancomat salento facendoloUn residente immortala la scena dell'assalto al bancomat: il video virale - All’alba di oggi, pochi minuti dopo le 6, una nuova esplosione ha svegliato i residenti di via Roma, ad Arnesano. Riporta lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Assaltano Bancomat Salento Facendolo