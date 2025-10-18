Assaltano bancomat in Salento facendolo esplodere poi fuggono col bottino | la banda ripresa da un residente
Un gruppo criminale ha assaltato il bancomat Monte dei Paschi di Arnesano durante la notte, portando via un cospicuo bottino. I malviventi sono fuggiti in auto, ma un residente è riuscito a riprendere la rapina con il cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
