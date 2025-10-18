Asl Napoli 2 Nord al via il nuovo Polo sanitario al Parco Verde

Napolitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

: esempio di integrazione tra Casa e Ospedale di Comunità. Servizi 24 su 24, 365 giorni all’anno per i 72mila cittadini del Distretto di Caivano, Cardito, Crispano. All’interno della struttura medici di famiglia, infermieri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

