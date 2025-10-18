Asl Napoli 2 Nord al via il nuovo Polo sanitario al Parco Verde
: esempio di integrazione tra Casa e Ospedale di Comunità. Servizi 24 su 24, 365 giorni all’anno per i 72mila cittadini del Distretto di Caivano, Cardito, Crispano. All’interno della struttura medici di famiglia, infermieri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
#Aversa – Assolto G.C. dalle accuse di maltrattamenti familiari ed estorsione aggravata ai danni dei genitori. Il Tribunale di Napoli Nord ha riconosciuto la sua estraneità ai fatti, disponendo la revoca degli arresti domiciliari dopo mesi di detenzione. #Aversa #T - facebook.com Vai su Facebook
Scuole promotrici di salute, pronti per il 2025-26 - L’ASL Napoli 2 Nord e la Regione Campania presentano un catalogo di iniziative più ricco e coinvolgente che mai. Scrive ilgolfo24.it
Il Cuore a Nord di Napoli – Up-Date Cardiologico 2025 - Nei giorni 8 e 9 ottobre 2025, la Cardiologia dell'ASL Napoli 2 Nord promuove il congresso medico- Scrive napolivillage.com
Medici salvano donna da infarto grazie all'intuito: l’elettrocardiogramma non mostrava nulla - L’equipaggio del 118 di Marano 02, in particolare, è stato allertato per una segnalazione di dolore toracico in una paziente cardiop ... Si legge su napolitoday.it