Asi Caserta la Pignetti nomina Tamburrino vicario Corsa verso le Regionali ormai ai nastri di partenza

Il Consiglio generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Caserta ha preso atto, nella giornata di ieri, della designazione ufficiale di Nicola Tamburrino, già componente del comitato direttivo ed ex sindaco di Villa Literno, come vicario della presidente Raffaela Pignetti.La nomina. 🔗 Leggi su Casertanews.it

