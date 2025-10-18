Ascolti tv venerdì 17 ottobre | Tale e Quale Show Tradimento Quarto Grado

Tpi.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv venerdì 17 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, venerdì 17 ottobre   2025? Su Rai 1 è andato in onda Tale e Quale show. Su Rai 3 Farwest. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 Colombiana. Su Rete 4 Quarto grado. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 17 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 17 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv venerd236 17 ottobre tale e quale show tradimento quarto grado

© Tpi.it - Ascolti tv venerdì 17 ottobre: Tale e Quale Show, Tradimento, Quarto Grado

Approfondisci con queste news

ascolti tv venerd236 17Ascolti tv venerdì 17 ottobre: Tale e Quale Show, Tradimento, Quarto Grado - ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 17 ottobre2025? Si legge su tpi.it

Ascolti tv del 17 settembre, Stefano De Martino cede il testimone a Zingaretti - Tramontate le speranze di riconquistare il vertice della classifica degli ascolti con Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi, Rai 1 ha puntato tutto sulla prima serata mandando in onda un altro ... Segnala dilei.it

Ascolti tv, Scotti frena ma De Martino resta a distanza. Gruber prende il largo e sfiora il 9% di share - La Ruota della Fortuna su Canale 5 cala nuovamente ma mantiene saldamente il primato nell'access prime time con 4. Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Venerd236 17