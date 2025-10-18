Ascolti TV venerdì 17 ottobre 2025 | sfida tra Tale e Quale Show e Tradimento
l venerdì sera televisivo del 17 ottobre 2025 ha visto una nuova e attesa sfida negli ascolti tra Rai1 e Canale 5. Da una parte Carlo Conti con la quarta puntata di “Tale e Quale Show”, varietà musicale tra i più seguiti della stagione; dall’altra, la soap turca “Tradimento”, che continua a conquistare il pubblico con le sue trame cariche di colpi di scena. I dati Auditel: chi ha conquistato la prima serata?. Come ogni settimana, l’attenzione è tutta sui numeri Auditel che stabiliscono quale rete ha prevalso nella competizione del prime time. I dati ufficiali saranno diffusi in mattinata e mostreranno chi tra Rai1 e Canale 5 ha vinto la sfida del venerdì sera. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
