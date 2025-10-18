Ascolti tv Tale e Quale show vince su Tradimento ma perde telespettatori

Ildifforme.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati del 17 ottobre mostrano la vittoria di Tale e Quale show su tradimento. Da segnalare gli ascolti tv dei funerali di Stato su Rai 1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv tale e quale show vince su tradimento ma perde telespettatori

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Tale e Quale show vince su Tradimento ma perde telespettatori

Argomenti simili trattati di recente

ascolti tv tale showAscolti tv: Tale e Quale Show leader della serata, volano Quarto Grado e Crozza - Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 2. Secondo iltempo.it

ascolti tv tale showPagelle ascolti tv: Tale e Quale batte Tradimento, Funerali di Stato al 21.1% - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? msn.com scrive

ascolti tv tale showAscolti TV di venerdì 17 ottobre 2025: Tale e Quale supera Tradimento, bene Quarto Grado - Rai1: Tale e Quale Show 2025, la nuova puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha incollato alla tv 2. Segnala mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Tale Show