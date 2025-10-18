Ascolti tv Tale e Quale show vince su Tradimento ma perde telespettatori

I dati del 17 ottobre mostrano la vittoria di Tale e Quale show su tradimento. Da segnalare gli ascolti tv dei funerali di Stato su Rai 1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, Tale e Quale show vince su Tradimento ma perde telespettatori

Argomenti simili trattati di recente

Ascolti tv, vince 'Tale e Quale Show' su Rai1. 'La ruota della Fortuna' batte ancora 'Affari tuoi' Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv, vince ‘Tale e Quale Show’ su Rai1. ‘La ruota della Fortuna’ batte ancora ‘Affari tuoi’ - (Adnkronos) - “Tale e Quale Show”, in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.055.000 spettatori e il 20.5% di share. Al s - X Vai su X

Ascolti tv: Tale e Quale Show leader della serata, volano Quarto Grado e Crozza - Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 2. Secondo iltempo.it

Pagelle ascolti tv: Tale e Quale batte Tradimento, Funerali di Stato al 21.1% - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? msn.com scrive

Ascolti TV di venerdì 17 ottobre 2025: Tale e Quale supera Tradimento, bene Quarto Grado - Rai1: Tale e Quale Show 2025, la nuova puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha incollato alla tv 2. Segnala mondotv24.it