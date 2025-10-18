Ascolti tv ‘Tale e Quale Show’ su Rai1 vince la prima serata

(Adnkronos) – ‘Tale e Quale Show’ su Rai1 si aggiudica il podio degli ascolti della prima serata di ieri, venerdì 17 ottobre, con 2.910.000 spettatori pari al 19.6% di share, seguito da Canale 5 con ‘Tradimento’ che totalizza 2.064.000 spettatori e il 14.9% e da ‘Quarto Grado’ su Rete4 con 1.156.000 spettatori e l’8.7% di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

