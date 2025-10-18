Ascolti tv | Tale e Quale Show leader della serata volano Quarto Grado e Crozza

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 2.910.000 spettatori pari al 19.6% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.064.000 spettatori pari al 14.9%. Su Rai2, il film Quelli che mi vogliono morto totalizza una media di 604.000 individui all'ascolto pari al 3.5% di share. Su Rai3, FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 3.7% pari a una media di 548.000 teste (presentazione: 450.000 - 2.3%). Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ascolti tv: Tale e Quale Show leader della serata, volano Quarto Grado e Crozza

