Il venerdì sera in tv c’è una sola vera star: si chiama Carlo Conti che su Rai 1 conduce Tale e Quale Show. E anche il 17 ottobre non ha fatto eccezioni. Mentre su Canale 5 è andata in onda la soap, Tradimento. Carlo Conti con Tale e Quale Show non teme rivali. Così, Stefano De Martino può stare tranquillo anche se il suo Affari Tuoi non brilla. Solo una volta è riuscito a sconfiggere negli ascolti tv La Ruota della Fortuna, ma per ora pare sia un caso isolato. Intanto, lui e Gerry Scotti fanno di tutto pur di schizzare con lo share, invitando grandi nomi. Persino Fiorello è stato scomodato da Rai 1. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ascolti tv del 17 ottobre, Carlo Conti star. Stefano De Martino e Gerry Scotti: sfida infinita