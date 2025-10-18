Ascolti TV 18 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Atomheartmagazine.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti TV 18 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 18 ottobre 2025. La  serata televisiva del 18 Ottobre 2025  ha proposto un mix di sport, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su  Ballando Con Le Stelle, mentre Canale 5 ha risposto con  Tu Si Que Vales. Italia 1 ha offerto  L’Era Glaciale 4, La7 ha invece proposto talk e approfondimento con In Altre Parole. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 18 ottobre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 18 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Approfondisci con queste news

ascolti tv 18 ottobreAscolti tv venerdì 17 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, Tale e quale contro Tradimento - Chi ha vinto la sfida dell'access di venerdì 17 ottobre 2025 tra Stefano De Martino con Affari tuoi e Gerry Scotti con La ruota della fortuna e chi invece ... Da fanpage.it

ascolti tv 18 ottobreProgrammi TV sabato 18 ottobre 2025: intrattenimento e film - Ballano con le stelle su Rai 1, Tu sì che vales su Canale 5. Da lopinionista.it

ascolti tv 18 ottobreAscolti tv venerdì 17 ottobre: Tale e Quale Show, Tradimento, Quarto Grado - Ascolti tv 17 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 18 Ottobre