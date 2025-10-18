ASCOLTI TV 17 OTTOBRE 2025 | TALE E QUALE SHOW TRADIMENTO QUARTO GRADO RANUCCI DALLA GRUBER

ASCOLTI TV 17 OTTOBRE 2025 • VENERDÌ •. Gli ascolti tv di venerdì 17 ottobre con la quarta puntata di “Tale e Quale Show” ed un nuovo episodio di “Tradimento”. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona Short – x Il Paradiso delle Signore – x Funerali di Stato Carabinieri – x Tg1 – non in onda Pres. Vita in Diretta – non in onda Vita in Diretta Short (18:06) – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x Tale e Quale Show – x TC – x G – x O – x Tale e Quale Show – x Tv7 – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x + x Forum – x Tg5 – x Beautiful + GF – x + x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x + x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x Grande Fratello – x Avanti un Altro! – x Avanti un Altro! – x Tg5 – x La Ruota della Fortuna – x Tradimento – x TC – x G – x O – x Tradimento – x Tg5 + Brillant Minds – x + x PALINSESTI 26 OTTOBRE-1 NOVEMBRE 2025: CHIUDE THIS IS ME, DOPPIO MONTALBANO Peanuts I Puffi + Winx Club – x + x + x Heartland – x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg Sport – x I Fatti Vostri – x + x Tg2 – x Tg2 Eat Parade – x Tg2 Sì, Viaggiare – x Ore 14 – x BellaMa’ – x + x La Porta Magica – x Tg Sport – x N. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 17 OTTOBRE 2025: TALE E QUALE SHOW, TRADIMENTO, QUARTO GRADO, RANUCCI DALLA GRUBER

