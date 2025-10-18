ascoli vivaio torna in campo la primavera

Altro giro, altra corsa. Il fine settimana tornerà a vedere in campo le formazioni del settore giovanile del Picchio che ancora una volta affronteranno i rispettivi impegni di campionato con l’obiettivo di fare risultato e proseguire il percorso che li condurrà da qui alla fine della stagione. C’è attesa per il confronto che vedrà la Primavera di Corsi riprendere il cammino dopo il turno di riposto rispettato sabato scorso. Oggi i bianconeri saranno chiamati a misurarsi contro il Benevento nel match programmato al Picchio Village con avvio previsto alle ore 11.30. Quello contro i sanniti sarà uno scontro diretto particolarmente importante per delineare le dinamiche che riguardano la parte alta della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

