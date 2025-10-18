Asacom con la partita Iva? Insorge il Sinalp | Un colpo ai diritti sociali

Il Sinalp Sicilia denuncia l’obbligo di apertura della partita Iva previsto dal nuovo bando del Comune di Palermo per gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom), figure che garantiscono il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Una strada, secondo il sindacato, che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il segretario generale Flc Cgil Palermo, Fabio Cirino, denuncia in V commissione all'Ars le criticità del servizio di assistenza specialistica nelle scuole: obbligo di partita Iva per gli Asacom, disomogeneità tra comuni e ritardi cronici. Chiesto un intervento legislat

SINALP denuncia la volontà di trasformare gli ASACOM in una partita IVA | DETTAGLI - "Con il nuovo Bando emanato dal Comune di Palermo, si è raggiunto il punto più critico e inaccettabile della lunga e vergognosa vicenda che riguarda gli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione (

Personale Asacom Palermo, il Comune chiede la Partita Iva per lavorare: è il caos, martedì nuova manifestazione - Dopo l'annuncio da parte del sindaco Lagalla dell'avvio della firma dei contratti, questa mattina però è arrivata la beffa: sul portale è stato aper