Artissima esce dall' Oval | l' arte contemporanea invade Torino con 7 progetti diffusi nei luoghi simbolo della città
L'arte contemporanea esce dai confini fieristici: Artissima, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre presso l’Oval di Torino, si trasforma in una fiera “diffusa”, tessendo una rete di collaborazioni senza precedenti che coinvolge musei, istituzioni e luoghi simbolici della città. Giunta al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
