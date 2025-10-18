Arriva a Milano la prima edizione di SLAM – Sounds Like a Movie

Milano, 18 ott. (askanews) – CAM Sugar e Triennale Milano inaugurano la prima edizione di SLAMSounds Like a Movie, Festival internazionale delle colonne sonore, che si terrà dal 14 al 16 novembre 2025 in diversi spazi di Triennale, tra cui Voce, che accoglie progetti ed eventi legati al suono e alla musica. Oltre trenta eventi tra concerti, proiezioni, talk, panel, listening session e dj set, accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso passato, presente e futuro della musica cinematografica offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare i protagonisti della scena nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

