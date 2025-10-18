Arresto di Enrico Tiero Calandrini | Ancorati ai principi del garantismo
Il consigliere regionale Enrico Tiero arrestato ai domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Giuseppe Cario che ha accolto le richieste della procura. L'ipotesi di reato è quella di corruzione.Una vicenda che inevitabilmente scuote il partito di Fratelli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
