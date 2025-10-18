Arresto di Enrico Tiero Calandrini | Ancorati ai principi del garantismo

Il consigliere regionale Enrico Tiero arrestato ai domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Giuseppe Cario che ha accolto le richieste della procura. L'ipotesi di reato è quella di corruzione.Una vicenda che inevitabilmente scuote il partito di Fratelli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Arresto Tiero, Calandrini (FdI): “Ancorati ai principi del garantismo” - "Prendiamo atto della decisione assunta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina nei confronti del consigliere regionale Enrico ... Come scrive h24notizie.com

Arresto Tiero, quei voti moltiplicati e i dubbi del partito: «Ma restiamo garantisti». Al suo posto forse Emanuela Zappone prima dei non eletti - Zappone potrebbe anche non accettare il ruolo, in quanto, attualmente, ricopre la carica di commissario straordinario dell’ente Parco nazionale del Circeo e presto sarà nominata presidente ... Si legge su msn.com

Latina, l’arresto di Enrico Tiero: intrecci e favori dietro le quinte - Il cosiddetto "metodo Tiero" prevedeva, secondo i magistrati, da un lato la promessa agli imprenditori di sostegno in cambio di favori ... Secondo ilquotidianodellazio.it