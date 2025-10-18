Arrestato uomo di Fratelli d’Italia | politica sotto shock

Un fulmine scuote il panorama politico del Lazio. Enrico Tiero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, è stato arrestato questa mattina durante un’operazione congiunta dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’esponente politico, già da tempo nel mirino della magistratura, si trova ora agli arresti domiciliari. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Latina, ipotizza un sistema di scambi e favori che avrebbe coinvolto diversi imprenditori attivi nei settori del commercio alimentare, della sanità e della gestione dei rifiuti. Secondo gli atti dell’indagine, “avvalendosi delle proprie funzioni, avrebbe agevolato le attività e gli interessi di alcuni imprenditori operanti in vari settori (commercio alimentari, sanitario, raccolta rifiuti) nell’ambito della gestione di pratiche e iter amministrativi e procedurali, a fronte di utilità, quali assunzioni lavorative e, in un caso, una somma di denaro e la sottoscrizione di schede di tesseramento a un partito politico”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

