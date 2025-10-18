Arrestato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero | è accusato di corruzione

Enrico Tiero, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, è stato arrestato questa mattina. Sottoposto a interrogatorio giovedì nell'ambito dell'inchiesta per corruzione della procura di Latina, si era detto 'tranquillo' ed estraneo ai fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

