Arrestato Enrico Tiero | il consigliere regionale di FdI ai domiciliari

Latinatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato arrestato questa mattina il consigliere regionale Enrico Tiero, indagato per corruzione. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del comando provinciale della guardia di finanza - nucleo di polizia economico finanziaria- e dal nucleo investigativo del comando dei carabinieri. La. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

